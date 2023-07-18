Подмосковье 18 июля 2023, 16:26 Глава Химок поздравил 16 стобалльников с успешной сдачей ЕГЭ Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Шестнадцать выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов в Химках. Глава округа Дмитрий Волошин позравил ребят и их учителей с успешной сдачей экзаменов.

Лучшими на государственных экзаменах стали выпускники школ № 14 и № 29, «Наследие» и «Триумф», лицеев № 12 и № 15, а также Аэрокосмического и Химкинского лицеев.

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Кроме того, 84 выпускника набрали в сумме по трем предметам более 250 баллов. Еще 215 выпускников в Химках набрали в сумме по трем предметам 220 и более баллов. Ребят с такими результатами на 15% больше, чем в прошлом году.

«Химкинские школьники повысили средний балл ЕГЭ по обязательным предметам. Так, по русскому языку он стал больше на 4,4%, а по математике — на 5,1% по сравнению с прошлым годом. Дорогие педагоги, спасибо вам за подготовку наших выпускников. Благодаря вам ребята смогут поступить в лучшие вузы страны!» — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Учитель русского языка и литературы Вера Ремизова из школы «Триумф» подготовила сразу четырех стобалльников. Ее коллега из Химкинского лицея Юлия Куприянова стала наставником двух учеников, показавших максимальные результаты на экзамене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил поощрить учителей, подготовивших двух и более стобалльников по ЕГЭ, дополнительными выплатами в размере 150 тысяч рублей.

«Всего в 2023 году в Подмосковье образовалось 84 педагога, у которых два и более выпускника получили наивысшие баллы по единому госэкзамену. Эти учителя получат по 150 тысяч рублей за достойную работу», — отметил губернатор.

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