Глава Химок поручил включить пожелания жителей в план по ремонту домов

Глава Химок Дмитрий Волошин провел личный прием граждан. Жители округа обратились к нему с вопросами о благоустройстве дворов и ремонте подъездов.

Одна из жительниц Химок попросила Волошина установить решетки на окнах первого этажа и отремонтировать шесть подъездов. Эту работу поручили выполнить в следующем году. О преображении подъездов также попросили жильцы дома № 50 на Молодежной улице.

С благодарностью за уже проведенные работы обратилась председатель совета дома № 16 на улице Пожарского. В нем заменили двери и коммуникации, утеплили фасад и отремонтировали балконы.

«Дом получился очень красивый. Говорят, как игрушка. Приезжают его смотреть. Хочу выразить отдельную благодарность управлению ЖКХ и территориальному управлению. Они всегда на связи с жителями микрорайона Левобережный», — сказала Людмила Куликова.

Еще одна просьба жителей касалась расширения тротуара, прилегающего к дому № 4 на улице Панфилова. Это пообещали сделать, если решение поддержат и другие жители. Также там попросили обновить фасад и входную группу, работы проведут уже в этом году.

Дмитрий Волошин напомнил, что ремонтировать подъезды и дома помогает программа «Умная коммуникация». По ней с жильцами проводят встречи для обсуждения работ.

«За полгода вместе с депутатами мы провели более 800 таких встреч — все пожелания химчан зафиксированы в протоколах, которые управляющие компании берут в работу», — рассказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал шесть подмосковных городов — победителей всероссийского конкурса по благоустройству.