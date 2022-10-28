Глава Химок поручил усилить проверки газового оборудования в домах | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 16:15 Глава Химок поручил усилить проверки газового оборудования в домах

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Работы по контролю за газовой безопасностью продолжат в Химках. Их ход обсудили на совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина.

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Работы ведут в соответствии с графиком. В этом году компания «Юникон» провела их для 30 223 абонентов, это 77% от их общего числа. Среди них 1150 ремонтных работ, из которых 455 касались газовых плит. За два года внутридомовую систему газопровода заменили в 103 многоквартирных домах Химок.

Глава округа напомнил, что жителей важно предупредить о проведении техобслуживания в домах, а также об установке датчиков контроля загазованности и правилах поведения в случае утечки.

О том, к чему может привести недопуск в квартиру специалистов, а также о датах проведения техобслуживания собственникам сообщают на информационных стендах, в чатах и через СМИ.

Вся информация об установке газового оборудования размещена на сайте «Юникон». В штате работают семь слесарей и пять инженеров, каждый из которых имеет удостоверение с QR-кодом, ведущим на сайт компании.