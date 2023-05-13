Подмосковье 13 мая 2023, 16:24 Глава Химок открыл новый сквер в рамках акции «Лес Победы»

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Жители Химок присоединились к эколого-патриотической акции «Лес Победы». В рамках мероприятия в городе появился новый сквер, в открытии которого принял участие глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

«В этом году к акции „Лес Победы“ мы подготовили более 140 площадок по всему городу. На центральной локации — на проспекте Мельникова — мы высадили новый сквер. Посвятили его нашим дорогим педагогам и учителям, тем, кто вкладывает всю душу и силы в то, чтобы наши дети были успешными, кто наставляет их на верный путь и помогает раскрыть таланты», — отметил глава округа.

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На территории сквера площадью шесть тысяч квадратных метров установили скамейки, каменные габионы с подсветкой и высадили живую изгородь. Для работы специалисты использовали только экологичные материалы и переработанное вторсырье.

На торжественном открытии новой территории присутствовали депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Михаил Раев, активисты «Единой России», химкинские учителя и школьники и местные жители. По словам Ирины Родниной, высадка деревьев в память погибших солдат во времена ВОВ уже является традицией.

«Акция стала праздником для каждого из нас. Спасибо огромное всем, кто принимает участие! Спасибо губернатору и администрациям всех наших городов Подмосковья, потому что делать город своими руками красивым и удобным — самое большое благо», — отметила депутат.

В рамках акции «Лес Победы» химчане высадили порядка шести тысяч деревьев и кустарников — пузыреплодник, липу, клен, рябину, черемуху, барбарис, кизильник и другие растения. Этот показатель превысил прошлогодний практически в два раза.

Проект прошел в Химках уже в 11-й раз в рамках национальной программы «Экология». Акцию инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев в целях почтить память солдат Великой Отечественной войны, а также восстановить леса Подмосковья.

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