Подмосковье 10 марта 2023, 19:19 Глава Химок открыл новое здание налоговой службы

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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 13 начала работать по новому адресу: улица Панфилова, 31. Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил сотрудников учреждения с переездом.

Семиэтажное здание построили специально для налогового органа.

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«На учете в нашей инспекции состоят более 700 тысяч налогоплательщиков из Химок, Лобни и Долгопрудного. Сотрудники налоговой ежедневно выполняют большой объем работы. Помогают регистрировать бизнес, оплачивать госпошлины и налоги, оформлять социальные вычеты, выдают лицензии — выполняют еще множество важных и нужных задач», — заявил Волошин.

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Общая площадь здания составляет почти шесть тысяч квадратных метров. Это в 2,5 раза больше старого офиса.

«Я бы хотела поблагодарить администрацию Химок, ведь все стартовало с выделения участка. Если бы не было, где строить это здание, мы бы его, собственно, и не построили бы», — поблагодарила замруководителя ФНС России Светлана Бондарчук.

Здание оснастили современными инженерными системами, оргтехникой, компьютерами и серверами. В операционном зале можно принять одновременно 20 посетителей. На территории инспекции обустроили парковку на 150 мест.

«Дмитрий Владимирович, вам огромное спасибо за выделение земельного участка», — поблагодарила руководитель УФНС России по Московской области Екатерина Макарова.

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