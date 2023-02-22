Подмосковье 22 февраля 2023, 17:26 Глава Химок открыл фестиваль в поддержку российских военнослужащих «Спасибо за жизнь!»

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Фестиваль в поддержку российских военнослужащих «Спасибо за жизнь!» прошел в Химках в преддверии 23 Февраля. Открывал его во дворце культуры «Родина» глава округа Дмитрий Волошин.

Глава Химок поприветствовал гостей и поздравил ветеранов и военнослужащих с наступающим праздником.

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«Приближается День защитника Отечества — всенародный праздник, в который мы чествуем тех, для кого служба стала призванием, тех, кто ежедневным трудом доказывает свою любовь к Родине. В этом году 23 Февраля приобретает особенный смысл. Наша страна — под надежной защитой российских военнослужащих, наших бойцов — доблестных, отважных, решительных. Мы гордимся каждым героем, который сейчас в зоне спецоперации выполняет свой ратный долг», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Гостями мероприятия стали семьи российских военнослужащих, представители общественных организаций и волонтерских движений. Среди них Алексей Седиков — основатель благотворительного фонда, который занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в прифронтовые зоны.

Для них с концертной программой выступили — народный артист РСФСР Александр Михайлов, заслуженный артист России Сергей Куприк, певцы Руслан Алехно, Вика Цыганова и Ирина Ортман, а также прихожане Храма Черниговской иконы Божьей Матери села Санино, курсанты АГЗ МЧС и творческие коллективы округа.

«Хочу обратиться к родным и близким военнослужащих. Ваши мужья, сыновья, братья и отцы — настоящие герои, настоящие патриоты нашей страны. Мы понимаем, как сильно вы переживаете и ждете их домой, и разделяем с вами эти чувства. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — сказал Дмитрий Волошин.

Глава округа наградил химкинских школьников, принявших участие в акции «Открытка солдату». В школах округа регулярно проходят акции в поддержку российских военнослужащих. Дети пишут теплые слова бойцам, которые потом волонтеры отправляют вместе с гуманитарной помощью. Таких посланий в зону СВО отправили уже около тысячи.

Ко Дню защитника Отечества в Химках подготовили более 120 патриотических мероприятий в поддержку российских военнослужащих. В парке «Дубки» и парке имени Величко 23 февраля в 12:00 пройдут праздничные митинги, а в 14:00 состоится концерт в театре «Наш дом».

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