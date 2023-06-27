Подмосковье 27 июня 2023, 17:11 Глава Химок обсудил с сотрудниками городских предприятий планы по развитию округа

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Глава Химок встретился с сотрудниками бюджетных предприятий, предпринимателями и членами общественных организаций. Он рассказал об изменениях, которые произошли за 10 лет, и планах по развитию округа.

«Под руководством губернатора Андрея Воробьева за последние 10 лет в Химках реализовали множество проектов, направленных на повышение качества жизни в округе. <…> Сегодня мы — в десятке лучших городов России по качеству городской среды», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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По его словам, за 10 лет в округе построили более 100 социально важных объекта. В их числе 16 поликлиник, 18 спорткомплексов, более 60 образовательных учреждений, музейно-выставочный комплекс «Артишок» в парке Толстого и театр «Наш дом».

Позитивные изменения есть и в сфере ЖКХ. В этом году стартовала трехлетняя инвестиционная программа по модернизации системы теплоснабжения. Также обновляется система водоснабжения и готовится к запуску уникальная технология по управлению уличным освещением.

Дмитрий Волошин подчеркнул, что особое внимание все эти годы уделяли тем кто больше вего нуждается в поддержке. За 10 лет в Химках 979 многодетных семей получили бесплатные земельные участки, 646 семей очередников, 117 молодых семей и 129 сирот смогли улучшить жилищные условия.

Планы по развитию городской инфраструктуры сформированы с учетом пожелания жителей округа. Так, уже ведется капремонт родильного дома в Старых Химках, школы-интерната «Кадетский корпус» и спорткомплекса «Юность» в Сходне. Также реконструируют спортивную базу по зимним видам спорта и детский санаторий в Фирсановке.

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