05 мая 2023, 17:04
Глава Химок навестил ветерана Евгению Колесникову накануне Дня Победы
Глава Химок навестил ветерана Евгению Колесникову в преддверии Дня Победы. В этом году она отметила 100-летний юбилей.
В год начала Великой Отечественной войны Евгения Никитична жила на Кубани. Она закончила 11 класс и хотела пойти добровольцем на фронт, но получила отказ.
Тогда она отправилась трудиться в колхоз, чтобы помогать в тылу. Когда враг подступил к столице, Евгения Никитична рыла окопы около Московского часового завода для противотанковых ежей.
Затем в 1943 году она пошла работать связистом на телеграфе, а после войны стала начальником цеха радиосвязи и радиовещания. Евгения Никитична в 1967 году отправилась на Кубу, чтобы там наладить прием сигналов от советских космонавтов.
Она получила государственные награды — медаль «За доблестный труд», «Ветеран труда» и другие.
Несмотря на почтенный возраст, женщина до сих пор ведет активный образ жизни, участвует в городских мероприятиях и занимается рукоделием. Также Евгения Никитична следит за событиями на Донбассе, где живут ее родственники, и желает российским военным скорейшей победы.
«Дорогая Евгения Никитична, спасибо вам за труд на благо Родины и вклад в общую Победу советского народа. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — сказал Дмитрий Волошин.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
Химки
Ветераны
Реклама
Реклама