Подмосковье 19 мая 2023, 08:36 Глава Химок наградил победителей конкурса профессионального мастерства среди школьников

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Итоги регионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы» среди школьников подвели в Химках. Глава округа наградил 99 победителей и призеров.

Награждение прошло в школе «Лидер». Победители получили 16 золотых, серебряных и бронзовых медалей в трех номинациях: «Технологии композитов», «Моушн-дизайн» и «Технологии BIМ».

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«Получить заранее представление о профессии, которая есть у взрослого, это уже большое достижение. Хочу поблагодарить родителей за то, что воспитали таких молодцов и умниц, наставников, которые помогли освоить профессиональные навыки и, конечно же, ребят за упорство и труд. Мы очень вами гордимся, » — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Перед конкурсом участники заранее выбрали одну из 16 компетенций для подготовки. Ребят обучали эксперты из различных индустрий — от IT и архитектуры до инженерии и фармацевтики.

Теперь 12 победителей будут представлять Химки и Подмосковье в национальном финале. Он пройдет летом в Москве, Красноярске, Перми, Оренбурге и Санкт-Петербурге. Конкурсанты смогут пройти стажировку в ведущих компаниях страны.

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