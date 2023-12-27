Подмосковье 27 декабря 2023, 14:19 Глава Химок наградил лучших специалистов в преддверии Нового года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Традиционный новогодний прием жителей прошел в Химках. Глава округа Дмитрий Волошин отметил заслуги жителей и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Десять жителей округа получили награды за трудовые успехи, в их числе воспитатель, врач, водитель троллейбуса, учитель, журналист, спасатель, волонтер и работник правоохранительных органов.

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Почетные знаки «С благодарностью от главы» получили руководитель проекта по орбитальной программе научно-производственного объединения имени Лавочкина Николай Ильин, заместитель директора машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Александр Мазуров, начальник научно-испытательного комплекса научно-производственного объединения «Энергомаш» Андрей Ушков и тренер по водно-моторному спорту дома юных техников «Интеграл» Владимир Выгузов.

Также знаками отличия отметили заместителя начальника по медицинской части филиала № 8 военного госпиталя имени Бурденко Илью Антонова, преподавателя сходненской детской школы искусств Надежду Ануфриеву, заведующую неврологическим отделением Химкинской больницы Надежду Шацкую, тракториста пятого разряда муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» Рафаэля Баткаева и водителя автобуса № 8 «Мострансавто» Ивана Ветрова.

«Наступающий год наш президент объявил Годом семьи — самого ценного, что есть в нашей жизни. В заботах мы часто забываем о том, что действительно имеет для нас значение. Поэтому я желаю вам в Новом году чаще проводить время вместе с родными, уделять им больше внимания» — поздравил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Случился и трогательный сюрприз. Ведущие объявили жительнице Химок о возвращении сына с передовой. Мужчина вышел на цену театра «Наш дом» и подарил маме цветы.

«От лица депутатского корпуса городского округа хотел бы поблагодарить администрацию и Дмитрия Владимировича Волошина за помощь в реализации важных для жителей проектов. Наступающий 2024 год ставит перед нами новые задачи. Уверен, что вместе мы сможем воплотить в жизнь все задуманное!» — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Праздничный прием завершили выступлением группы A’Studio.

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