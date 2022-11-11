Подмосковье 11 ноября 2022, 02:58 Глава Химок наградил лучших сотрудников МВД Глава Химок Волошин вручил награды 63 сотрудникам МВД Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Химках состоялось торжественное мероприятие, приуроченное Дню сотрудника органов внутренних дел. Глава городского округа Дмитрий Волошин вручил правоохранителям благодарственные письма и награды.

«Все мы понимаем, какая большая ответственность на вас возложена. В нашем округе проживают более 260 тысяч человек. И именно вы обеспечиваете безопасность и правопорядок, эффективно боритесь с преступностью и приходите на помощь к каждому, кто в этом нуждается», — отметил во время торжественной речи Волошин.

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В рамках мероприятия наградили 63 сотрудников — от младших лейтенантов до майоров. Дмитрий Волошин отметил, что Химкинское управление МВД России успешно справляется с обеспечением общественного порядка и спокойствия местных жителей.

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Также полицейских поздравили депутат Московской областной Думы Михаил Раев и председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Накануне президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам МВД РФ с поздравлением в честь профессионального праздника. Отдельные пожелания глава государства направил в адрес ветеранов МВД.