Подмосковье 22 июня 2023, 15:33 Глава Химок и ветеран Юрий Двойкин возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

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Глава Химок и ветеран Юрий Двойкин приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби. Они возложил цветы к Вечному огню и обелиску «Отстоявшим Отчизну».

Участие в памятной акции вместе с главой округа и ветераном приняли председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, благочинный церквей Химок, протоиерей Артемий Гранкин, военный комиссар Арсен Темиров, начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Владимир Костоусов, а также депутаты, волонтеры и жители.

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«День памяти и скорби напоминает нам о том, какой ценой досталась советскому народу победа в Великой Отечественной войне. Миллионы советских солдат пали в те страшные годы во имя нашего светлого будущего. Мы свято чтим память каждого героя», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Юрий Парфеньевич Двойкин в этом году в 3-й раз стал гостем парада Победы в Москве, где занял почетное место рядом с президентом России Владимиром Путиным. Он пошел на фронт добровольцем в 1942 году. Отучился в школе снайперов и стал инструктором по огневой подготовке. Два года спустя он освобождал Львов от бандеровских формирований.

«Не было такой семьи в Советском Союзе, которая не внесла бы свой вклад в дело Победы. Кто остался в тылу, трудились, создавали все условия для Красной армии. Трудились самоотверженно», — рассказал ветеран.

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