Подмосковье 23 февраля 2024, 15:05 Глава Химок Дмитрий Волошин вручил награды активистам округа за поддержку бойцов СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В преддверии Дня защитника Отечества в ДК «Родина» прошел торжественный концерт в честь военнослужащих и активистов, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции. Глава городского округа Химки, Дмитрий Волошин, и депутат Государственной Думы Ирина Роднина вручили награды за выдающийся вклад добровольцев в помощь бойцам.

В своем поздравлении Дмитрий Волошин подчеркнул значимость праздника, как символа мужества и отваги, направленных на защиту России. Он выразил благодарность защитникам страны за их службу и пожелал им счастья, здоровья и благополучия.

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На мероприятии вручили почетные грамоты руководителям общественных организаций, которые активно поддерживали бойцов СВО, в том числе Надежде Рудаковой из Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья». Ее отделение занимается изготовлением необходимых предметов и организацией концертов для военнослужащих.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Также благодарственными письмами были отмечены волонтеры и руководители предприятий за организацию сбора гуманитарных грузов и поддержку бойцов. Среди награжденных — Мария Постольникова из объединения «Ангелы Фронта», а также волонтеры и директора химкинских предприятий.

Ирина Роднина в своем выступлении выразила гордость за мужество и гражданскую позицию российских мужчин, участвующих в СВО, и пожелала им победы.

На концерте перед защитниками и их близкими выступили известные артисты, среди которых народный хор имени Пятницкого, Вика Цыганова и Влад Топалов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с семьями участников спецоперации. Близкие бойцов поблагодарили главу Московской области за поддержку.

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