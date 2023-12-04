Подмосковье 04 декабря 2023, 15:07 Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ремонт трубопровода на улице Машинцева Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жители дома № 3 и 3А на улице Машинцева в Химках попросили главу округа Дмитрий Волошина посодействовать в устранении утечки на трубопроводе. Подвалы их домов подтапливаются из-за прорыва сетей.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сейчас бригада теплоснабжающей компании ищет поврежденное место, чтобы оперативно устранить протечку.

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«В двух подвалах на улице Машинцева продолжительное время идет подтопление из-за повреждения трубопровода. На месте работают „Мосэнерго“ и Химкинский водоканал. В ближайшее время они откачают воду, ликвидируют утечку и осушат цокольные помещения. Когда работы будут завершены, встретимся с жителями повторно», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он поручил управляющей компании отремонтировать также и подъезды, которые пострадали от испарений.

«У нас была проблема, связанная с затоплением подвала. Мы были вынуждены обратиться к главе округа. Дмитрий Владимирович очень внимательно выслушал нас, дал команду, чтобы у нас все устранили. Сегодня он лично прибыл, проконтролировал, за что я ему очень благодарен», — отметил житель дома № 3 на улице Машинцева Владимир Лыков.

Владимир Лыков вместе с членом совета дома № 3 Анной рассказал о проблеме на приеме у главы округа. Дмитрий Волошин поручил «Мосэнерго» устранить аварию как можно скорее, а после ремонта он лично проверит качество исполнения.

Попасть на прием к главе Химок можно два раза в месяц, записавшись по телефону: 8 (495) 572-73-38.

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