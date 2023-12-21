Подмосковье 21 декабря 2023, 16:05 Глава Химок Дмитрий Волошин провел встречу с жителями Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин провел личный прием жителей. Главными вопросами встречи стали ЖКХ, ремонт дорог и домов, благоустройство, перерасчет отопления и восстановление теплосетей.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жительница округа Марина Фортунатова попросила отремонтировать дорогу в деревне Чашниково. Глава округа рассказал, что план по реконструкции на 2024 год уже готов. Там заменят более пяти тысяч квадратных метров дорожного полотна.

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Председатель совета дома № 21 на улице Первомайской в Сходне Инна Яновская пожаловалась на холод в квартире и подтопления в подвале. По поручению главы в доме установят насос и осушат подвал. Он лично проверит качество выполненных работ.

«Чтобы восстановить поврежденный участок теплотрассы, временно проложили наземный байпас. Он позволит дать большее давление и повысить температурные показатели горячего водоснабжения и тепла. Подъезд также приведем в порядок», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Жители дома № 8 на улице Родионова тоже рассказали Дмитрию Волошину о заниженных температурах в квартирах. Специалисты инженерно-технической службы и управляющей компании проверили теплоносители. Глава поручил как можно скорее решить этот вопрос.

Напомним, личный прием главы городского округа Химки проходит дважды в месяц. Записаться можно по телефону: 8 (495) 572-73-38.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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