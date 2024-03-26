Подмосковье 26 марта 2024, 19:22 Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил жителей с 85-летием основания города Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Городской округ Химки отмечает свой 85-летний юбилей. 26 марта 1939 года по указу Верховного Совета СССР основано городское образование, а с 1940 года Химки стали административным центром нового Химкинского района.

На данный момент численность населения городского округа превысила 400 тысяч человек, а после присоединения Кутузовского и Луневского поселений в 2023 году общая площадь округа увеличилась до более чем 25 тысячи гектаров.

Реклама

«Химки — молодой и прогрессивный город, один из лидеров Подмосковья в социальной и культурной сфере, экономике, благоустройстве. Все достижения нашего города связаны с людьми, которые ежедневно вкладывают свои усилия в развитие родных Химок. Врачи, педагоги, воспитатели, научные сотрудники, предприниматели, работники дорожного хозяйства — каждый своим трудом делает любимый город лучше. Вместе у нас все получится, впереди — еще больше новых и важных побед!», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

За последнее десятилетие значительно расширена инфраструктура: открыто восемь поликлиник, проведен ремонт в 14 медицинских учреждениях, закуплено новое оборудование, построены школы и детские сады, а также спортивные комплексы.

Напомним, что День города Химки отмечается в первую субботу сентября. В этот день проходят различные праздничные мероприятия, концерты и спортивные соревнования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».