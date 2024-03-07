Подмосковье 07 марта 2024, 18:03 Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил семьи бойцов СВО в преддверии 8 Марта Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В преддверии 8 Марта глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с семьями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Глава муниципалитета вручил женам и дочерям бойцов букеты цветов и памятные подарки.

Супруга военнослужащего Дарья Ковалевская поблагодарила главу за помощь при устройстве ребенка в детский сад без очереди. Создатель движения «Ангелы Фронта» Мария Постольникова также выразила признательность главе Химок за помощь и передала ему от участниц движения связанную игрушку чебурашку.

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«Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается приоритетом нашей работы. Пока наши бойцы на передовой, мы делаем все возможное для того, чтобы семьи ощущали нашу поддержку и заботу», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Социальные работники, волонтеры и сотрудники администрации продолжают оказывать помощь родным военнослужащих. За два года было решено более 800 различных вопросов, включая оформление кредитных каникул, льгот на оплату ЖКУ, получение путевок в детские сады без очереди, бесплатное посещение творческих кружков и спортивных секций для детей.

С начала спецоперации Химки активно участвуют в сборе гуманитарных грузов для российских военнослужащих и жителей Донбасса. Из города отправили более 200 тонн продовольствия, медикаментов, теплой одежды и дополнительной техники для поддержки бойцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить меры поддержки семей бойцов спецоперации.

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