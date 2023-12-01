Подмосковье 01 декабря 2023, 15:39 Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил коллег из «Единой России» с 22-летием партии Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Партии «Единая Россия» исполнилось 22 года. Секретарь местного отделения, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил коллег с очередной годовщиной работы партии.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сегодня почти четыре тысячи жителей Химок состоят в партии «Единая Россия». Партийцы реализуют в округе социальные проекты: экологические акции, помощь фронту, работа с молодежью и страшим поколением.

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«„Единая Россия“ — большая команда единомышленников, которая стремится к общей цели — сделать нашу страну сильной и процветающей. За эти годы, придерживаясь политического курса президента Владимира Владимировича Путина, партия сумела стать одной из самых влиятельных и успешных в стране. От всей души поздравляю однопартийцев и сторонников с праздником!» — сказал Дмитрий Волошин.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, партия выполняет свои обязательства, несмотря на непростые политические условия.

«Основным приоритетом в работе является выполнение Народной программы. К декабрю 2023 года нам удалось реализовать более 85% наказов жителей Московской области. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе с региональным правительством и губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым», — отметил Брынцалов.

Общественная приемная «Единой России» проведет приемы жителей в Химках с 1 по 10 декабря по адресу: улица Кирова, дом № 19. Запись по телефону: 8 (916) 683-08-27.

Активисты берут в работу самые разные вопросы: меры поддержки семей участников специальной военной операции, трудоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и другие социальные темы.

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