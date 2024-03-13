Подмосковье 13 марта 2024, 18:36 Глава Химок Дмитрий Волошин поблагодарил активистов Союза пенсионеров за поддержку бойцов СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с членами местного отделения общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья». Оно объединяет более 1400 жителей старшего поколения.

С первых дней начала спецоперации они активно участвуют в благотворительных акциях в поддержку российских военнослужащих. Они отправляют гуманитарные грузы, изготавливают маскировочные сети, вяжут носки, создают окопные свечи и шьют подшлемники.

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Глава Химок вручил участницам цветы и поблагодарил их за активное участие и заботу.

«Мы также собираем гуманитарные грузы, занимаемся их отправкой на передовую. Закупаем необходимые продукты, технику. Даже передали квадрокоптер. Очень приятно, что наши военнослужащие чувствуют поддержку. Мы всегда рады видеть весточку с передовой. Они присылают видео, благодарят нас за помощь. Все это дает нам силы для продолжения нашей работы», — сказала руководитель химкинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» Надежда Рудакова.

В рамках проекта «Подмосковье Za наших» от партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин передал пенсионерам необходимые материалы для изготовления одежды — ткани, нитки, ножницы и утеплитель.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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