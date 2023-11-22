Подмосковье 22 ноября 2023, 16:42 Глава Химок Дмитрий Волошин передал технику и теплые вещи бойцам СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с волонтерами Регионального ресурсного центра передал бойцам специальной военной операции гуманитарный груз. Также он пообщался с семьями военнослужащих.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Перед отправкой волонтеры Регионального ресурсного центра отсортировали и упаковали новые приборы ночного видения, генераторы, портативные аккумуляторы, тепловизоры, маскировочные сети, а также спальные мешки и термобелье.

Реклама

«Химки поддерживают наших защитников. Сегодня по запросу самих военнослужащих собрали теплые вещи и дополнительную экипировку. Сотрудники нашей администрации постоянно находятся на связи с семьями участников спецоперации. Каждый месяц, исходя из потребностей ребят, отправляем машины с гумпомощью», — отметил Дмитрий Волошин.

Глава городского округа пообщался с химчанкой, которая проводила на спецоперацию сына и мужа. Больше года сын Натальи участвует в спецоперации. Сейчас он находится дома в отпуске, но в конце ноября мужчина вернется к боевым товарищам и передаст гуманитарный груз своему подразделению.

«Я горжусь своим сыном, горжусь своим мужем. Я их очень люблю и очень жду домой. Они там воюют за нас, а мы стараемся обеспечивать здесь им тыл. Мы их тыл. Мы верим и ждем», — сказала Наталья.

Дмитрий Волошин отметил, что с начала спецоперации из Регионального ресурсного центра на передовую отправили свыше 150 тонн гуманитарной помощи. Все неравнодушные жители Химок присоединились к сбору помощи бойцам специальной военной операции и мирным жителям Донбасса.

Всестороннюю помощь продолжают оказывать родным военнослужащих. Более 700 вопросов решили в Центре поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Обратиться за помощью в Центр поддержки можно по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88 или лично по адресу: улица 9 Мая, дом № 18Б.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».