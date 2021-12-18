Глава Госжилинспекции Подмосковья перечислила достижения ведомства в 2021 году

Безопасное использование газового оборудования, цифровизация и новый стандарт оказания услуг. Такие достижения работы Госжилинспекции Подмосковья в 2021 году назвала руководитель ведомства Ольга Федина.

По словам главы ведомства, впервые за три года Госжилинспекции региона удалось добиться полного охвата при проверке готовности многоквартирных домов к зиме.

«Если смотреть в динамике, то в 2019 году инспекторы буквально дошли с проверкой до 66% домов, в 2020 до 87% и в этом году — абсолютно до каждого многоквартирного дома области», — отметила Федина.

Она добавила, что такие показатели помогли значительно увеличить эффективность работы управляющих компаний, а также сократить количество нарушений на 40%. Еще ведомству удалось достичь успеха в вопросе безопасного использования газового оборудования. Госжилинспекция работала над тем, чтобы на один дом приходилось одна специализированная организация.

«Поэтому вместе с Министерством Энергетики мы ведем работу с собственниками. И сегодня 58% всех газифицированных домов области имеют единый договор на обслуживание ВДГО и ВКГО», — сообщила Федина.

Ведомство запустило мобильное приложение «Проверки Подмосковья», позволяющее взаимодействовать инспекторам и сотрудникам УК. Сейчас программой пользуются 99% управляющих компаний области. В 2021 году уровень выполнения заданий через приложение составил 87%.

«Это серьезный вклад в развитие системы профилактики нарушений в жилищном секторе. Этой же цели служит и пока небольшой парк квадрокоптеров, которых мы взяли на испытательный срок для профилактических осмотров труднодоступных локаций МКД», — подчеркнула Федина.

Цифровизация позволила уменьшись количество обращений жителей региона на портал «Добродел». Если в 2019 году насчитывалось 58 тысяч сообщений, то в 2021 году их стало 32 тысячи.