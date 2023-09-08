Подмосковье 08 сентября 2023, 14:27 Глава городского округа Жуковский проголосовал на выборах дистанционно Дмитрий Павлов

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Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров проголосовал на выборах в Московской области через систему дистанционного электронного голосования. Также он проверил работу избирательных участков № 623 и 646 во Дворце культуры.

«У нас в города открылось 49 участков, где жители могут высказать свое о мнение о развитии города и региона. Призываю всех прийти на избирательные участки и проголосовать. Желаю всем хороших выходных и надеюсь, что все примут участие в выборах губернатора Московской области», — заявил Прохоров.

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По данным ЦИК России, на выборах в Московской области проголосовали 243 503 человека (54,69%) с помощью онлайн-голосования.

По состоянию на 14:00 избирателям выдали 241 951 бюллетень (54,34%). Всего в дистанционном голосовании в Подмосковье примут участие 445 261 человек.

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