25 ноября 2022, 11:40
Глава городского округа Ступино передал квадрокоптер и телефон мобилизованному
Глава городского округа Ступино встретился с мобилизованным, вручив ему квадрокоптер и телефон. Все это пригодится мужчине при выполнении боевых задач в зоне СВО, куда он отправится после боевого слаживания в Серпухове.
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских обсудил с мобилизованным обстановку, размещение в распределительном центре и наличие обмундирования.
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Солдат рассказал, что сейчас он водитель в мотострелковом взводе, в котором все ребята из Подмосковья. Дома со службы его ждут супруга с ребенком.
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В Ступино работает Центр помощи семьям мобилизованных. Он находится по адресу: улица Пушкина, дом № 101. Также работает горячая линия по телефону 8 (496) 647-68-22.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Ступино
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