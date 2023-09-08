Подмосковье 08 сентября 2023, 15:20 Глава городского округа Солнечногорск проголосовал на выборах в Подмосковье Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава Солнечногорска Константин Михальков принял участие в выборах в Московской области. Он пришел на избирательный участок в гимназии № 6.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Также руководитель муниципалитета проверил работу избирательных участков и пообщался с жителями, которые пришли на выборы.

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«Избирательные участки работают, приглашаю вас (жителей округа — прим. ред.) также отдать свои голоса! Голосуй сердцем — за будущее нашего Подмосковья», — призвал Михальков.

Жители округа могут проголосовать, используя дистанционное электронное голосование, или в одном из 85 избирательных участках. Их адреса можно уточнить на сайте. Пункты будут работать с 08:00 до 20:00.

По данным ЦИК России, на выборах Московской области 243 503 человека (54,69%) сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования.

По состоянию на 14:00 избирателям выдали 241 951 бюллетень (54,34%). Всего в дистанционном голосовании в Подмосковье примет участие 445 261 человек.

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