Эксклюзив 06 июля 2023, 14:42 Глава городского округа Серпухов рассказал о значимости военной службы по контракту

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Добровольцы, решившие заключить договор на службу по контракту, — настоящие герои, сказал в беседе с «360» глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко. По его словам, мужчины в военной форме во все времена вызывали только уважение и доверие.

Глава Серпухова отметил, что на текущий момент в зоне СВО находятся около 700 жителей городского округа, многие из них выразили желание отправиться на службу добровольно.

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Бойцам положены льготы и социальные гарантии. О доступных мерах поддержки участников СВО и их семьи информируют не только через городские ресурсы и военкоматы, но и в выездных пунктах.

«С родными и близкими наших ребят мы находимся на связи. Работа ведется через центр помощи семьям мобилизованных, общественную приемную местного отделения партии „Единая Россия“ и серпуховское отделение государственного фонда. С момента начала спецоперации мы отработали свыше трех тысяч поступивших обращений», — подчеркнул Сергей Никитенко.

Он напомнил, что при заключении контракта военнослужащий получает единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, которая позволит семьям участников СВО решить многие бытовые вопросы.

Кроме государственных мер поддержки, администрация Серпухова обеспечивает заботой детей бойцов СВО: подарками, билетами на праздники и бесплатными путевками в санаторий «Лесная опушка».

Уникальный для России центр подготовки добровольцев для службы по контракту находится в Подмосковье. Организация расположена по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.

Информацию о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Подробности о мерах социальной поддержки размещены на портале контрактмо.рф.