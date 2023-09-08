Подмосковье 08 сентября 2023, 13:54 Глава городского округа Реутов дистанционно проголосовал на выборах в Подмосковье Ксения Казакова

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Глава городского округа Реутов Станислав Каторов проголосовал на выборах в Подмосковье. Он посетил избирательный участок на улице Котовского и выбрал электронный формат голосования.

Станислав Каторов сделал свой выбор электронно, при помощи планшета, установленного на участке.

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«Подавал заявку на портале о госуслугах о регистрации на электронное голосование. Считаю, что это очень удобно, можно проголосовать и со своего мобильного устройства. Если вдруг что-то не получается, такое тоже бывает, в участковых избирательных комиссиях есть все оборудование, чтобы проголосовать», — рассказал он.

Каторов напомнил, что избирательные участки будут работать три дня, с 08:00 до 20:00.

К 11:35 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 202 668 человек. В общей сложности на дистанционное участие в голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.

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