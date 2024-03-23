Подмосковье 23 марта 2024, 19:41 Глава городского округа Пушкинский Красноцветов сдал кровь для раненных при теракте в Crocus City Hall Источник фото: Ольга Егиян

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Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Вместе с другими донорами он одним из первых откликнулся на призыв о помощи.

По его словам, кровь он сдает регулярно, однако именно сегодня особенно необходима помощь каждого.

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«Я сдаю кровь на постоянной основе. Сегодня особенный случай — совершен страшный террористический акт, людям нужна помощь, в том числе и кровь», — рассказал Максим Красноцветов.

Сдать кровь может каждый житель Подмосковья. Филиалы центра работают в Щелково, Подольске, Мытищах, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Наро-Фоминске, Химках, Королеве, Ногинске, Люберцах и Раменском.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.

После теракта к россиянам обратился Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.