Подмосковье 16 декабря 2022, 08:44 Глава городского округа Пушкино передал сыну мобилизованного клюшку и коньки от губернатора Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита посетил обновленный парк в городском округе Пушкино. Там он встретился с Анастасией, женой мобилизованного, которая прогуливалась с сыном Егором. Вскоре глава округа Максим Красноцветов передал ребенку клюшку и коньки от губернатора.

Максим Красноцветов пожелал мальчику развивать свои таланты, помогать родителям и прилежно учиться. От себя лично глава округа подарил коньки маме мальчика.

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«Я уверен, что это значительно улучшит настроение, <…> создаст праздник и хорошую предновогоднюю атмосферу», — сказал глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.

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Егор уже испытал клюшку и поиграл с шайбой в парке. В ближайшие выходные он вместе с мамой планирует сходить на каток, чтобы научиться твердо стоять на коньках.

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