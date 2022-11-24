Подмосковье 24 ноября 2022, 16:25 Глава городского округа Подольск встретился с матерями мобилизованных

Читать 360tv в

В преддверии Дня матери глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков организовал встречу с родительницами мобилизованных. Женщины принимали поздравления и рассказали о своих заботах.

На встрече c главой женщины говорили о том, как их сыновья проходят службу. Родители просили отправить ребятам расходные мелочи — медикаменты, носки, термобелье.

Реклама

Груз со всем необходимым формируется ежедневно и отправляется через родных мобилизованных, а также с помощью Общероссийского народного фронта.

Реклама

«Пока наши земляки выполняют свой долг в зоне СВО, дома их терпеливо ждут близкие родственники. Эти женщины воспитали в своих детях огромную любовь и преданность к Родине, своим согражданам. И, конечно, каждая из них достойна самого большого уважения и нашей заботы», — сказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

По словам родителей, жалоб у их сыновей нет, они обеспечены всем необходимым.

«Продолжим держать связь с близкими мобилизованных подольчан. Для родственников создан специальный чат. Конечно, мы не сможем заменить матерям и женам их мужчин. Но максимально постараемся облегчить их жизнь в бытовом плане», — сказал Дмитрий Жариков.

Напомним, в Подольске по адресу улица Чистова, до № 11/8 работу продолжает Центр поддержки мобилизованных и их семей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».