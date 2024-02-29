Подмосковье 29 февраля 2024, 17:46 Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела первый личный прием жителей Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Первый личный прием жителей провела глава городского округа Лобня Анна Кротова. Вместе заместителями она рассмотрела вопросы граждан.

Главной темой стал вопрос смены управляющей компании. Его могут принять жители на общем собрании собственников.

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«Со стороны администрации мы можем обеспечить, чтобы запрос на смену управляющей компании был рассмотрен надзорными органами в соответствии с законом», — отметила в своем Telegram-канале Анна Владимировна.

Отметим, что на прием к главе могут записаться все желающие. Сведения о том, как осуществляется запись, доступны по телефону +7 (925) 114-90-34 в будние дни.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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