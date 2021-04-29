Главой городского округа Красногорск стал Алексей Спасский

Главой городского округа Красногорск избрали Алексея Спасского. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья.

В городском округе состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального округа избрали Алексея Петровича Спасского.

«В соответствии с законодательством глава округа избирается Советом депутатов из числа всех кандидатов, представленных конкурсной комиссией», — рассказали в главном управлении территориальной политики Подмосковья.

Ранее должность главы округа занимала Эльмира Хаймурзина, а 25 марта она ушла в отставку в связи с переходом на работу в ЦИК России.

Алексей Спасский родился 5 октября 1977 года в Москве. У него два высших образования: экономическое и юридическое. Он окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова и Московский психолого-социальный институт.

С 2002 по 2014 год работал в администрации Домодедовского округа и прошел путь от главного специалиста до заместителя руководителя администрации.

В сентябре 2014-го Спасский стал первым заместителем главы администрации Каширского округа, в декабре возглавил ее. С мая 2016 года работал на должности руководителя городского округа Кашира.

В феврале 2020 года его избрали на аналогичную должность в Ленинском округе. В конце марта 2021-го Спасского утвердили уже на должность временно исполняющего обязанности главы Красногорска.