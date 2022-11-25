Подмосковье 25 ноября 2022, 17:01 Глава городского округа Красногорск встретился с жителями для решения проблем людей с ОВЗ

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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел прием населения. В этот раз встречу посвятили проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы решить каждый из вопросов, на приеме присутствовали руководители профильных управлений администрации. Многие из жителей пришли с готовыми предложениями по решению проблем.

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«Это основной принцип нашей работы — вся правда идет от жителей, все предложения наиболее эффективные — тоже от жителей. Потому что они сами живут в этом дворе, в этом доме, на этом земельном участке», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

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В топе тем были вопросы, посвященные здравоохранению и улучшению жилищных условий. Еще один важный вопрос касался выделения земельных участков многодетным. Также обсудили темы благоустройства.

Такие приемы глава округа проводит регулярно, команда администрации старается помочь каждому обратившемуся.

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