08 сентября 2023, 13:30
Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин проголосовал на выборах в Подмосковье
В Московской области продолжаются выборы. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин пришел для голосования на избирательный участок № 1133 в микрорайоне Силикат. Он располагается в местной школе № 1.
«Я являюсь гражданином страны и жителем Подмосковья и считаю, что в будущем своей страны нужно участвовать. Сам я всегда принимаю участие в выборах и призываю всех жителей Котельников прийти на избирательные участки», — прокомментировал глава.
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На участке есть КОИБы. По словам специалиста и члена УИК с правом решающего голоса Павла Кузнецова, при голосовании бюллетень нельзя сгибать, опускать следует лицевой стороной.
«Работа с КОИБ очень удобна. Она автоматически считывает информацию с бюллетеней, а также ведет их подсчет. И это значительно облегчает работу членам избирательной комиссии», — заявил Кузнецов.
Процедура голосования проходит в штатном режиме.
«У нас работают два наблюдателя и два представителя правоохранительных органов», — заявила председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Баранова.
По данным на 12:08 по московскому времени, в Московской области в режиме дистанционного электронного голосования приняли участие уже 213 180 человек — 47,88% избирателей. Всего на ДЭГ зарегистрировался 445 261 избиратель.
К 10:00 явка достигла 3,75%. На избирательных участках в регионе проголосовали свыше 226 тысяч избирателей.
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