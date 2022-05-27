Глава городского округа Котельники провел встречу с представителями бизнес-сообщества

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин встретился с представителями бизнес-сообщества. Сделать все, чтобы предприниматели комфортно себя чувствовали и работали, а также создать все условия и найти возможность помочь им развиваться — такую тактику выбрали инвестиционно-экономический блок и Жигалкин.

«Я ни разу не пожалел о том, что мы выбрали это место. Очень комфортно работать. Ощущаем всегда поддержку, заботу. Естественно, что и сами стараемся помогать и идти на встречу», — рассказал предприниматель Олег Козловский.

Встречи с бизнес-сообществом, пояснил Жигалкин, проводят на постоянной основе. Не только чтобы обсуждать насущные вопросы и проблемы, но и привлекать к деловому разговору сотрудников различных структур и ведомств.

У нас всегда проходит конкурс среди предпринимателей. Но прежде всего, мы их сопровождаем и рассказываем о тех мерах, которые есть, прежде всего, на федеральном уровне и на региональном уровне Сергей Жигалкин Глава городского округа Котельники

Жигалкин также поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и вручил грамоты за активное участие в жизни городского округа.