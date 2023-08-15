Подмосковье 15 августа 2023, 16:34 Глава городского округа Королев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни дочери главного конструктора СССР Евгений Лавряшин

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Прощание с дочерью одного из основоположников отечественной космонавтики Сергея Королева состоялось в холле Центрального дворца имени Калинина утром 15 августа. Наталия Сергеевна скончалась 12 августа на 89-м году жизни. Глава Королева Игорь Трифонов посетил церемонию прощания и выразил соболезнования.

«Для нашего города Наталия Сергеевна — это символ продолжающейся мечты ее отца, это „горящий“ человек, который дарил возможность реализовывать свои мечтания всем поколениям», — отметил Трифонов.

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Благодаря Королевой округ получил свое название — до 1996 года он назывался Калининградом. Наталия Сергеевна была высококвалифицированным хирургом, педагогом, почетным гражданином Королева, ветераном труда. За свою жизнь она опубликовала более 200 научных работ и несколько книг об отце.

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