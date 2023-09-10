Подмосковье 10 сентября 2023, 19:25 Глава городского округа Клин Алена Сокольская проголосовала с помощью ДЭГ Данила Кирьянов

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Одной из тех, кто предпочел принять участие в выборах в электронном формате, стала глава городского округа Клин Алена Сокольская. Она проголосовала с помощью ДЭГ, после чего побывала на нескольких избирательных участках и оценила обстановку на местах.

«Хочется отметить высокий уровень организации избирательного процесса, слаженную работу членов участковых избирательных комиссий. Трехдневное голосование и голосование в электронном формате, безусловно, удобны для избирателей. Многие используют выходные дни для поездок за город. Благодарю всех клинчан, кто нашел возможность посетить свой избирательный участок лично или проголосовать дистанционно. Важен каждый голос, голос за будущее Подмосковья и каждого из нас», — отметила Алена Сокольская.

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Ранее глава Мособлизбиркома отметил, что самую высокую явку на выборах в Подмосковье показали Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад и Истра. Среди лидеров — преимущественно сельские территории.