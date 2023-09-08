Подмосковье 08 сентября 2023, 14:41 Глава городского округа Домодедово проголосовал на выборах фото — Н. Надточая

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Одним из первых в Домодедове проголосовал глава городского округа Михаил Ежокин. На свой избирательный участок он пришел вскоре после его открытия.

«Пришел сегодня пораньше, со своей супругой, чтобы проголосовать за будущее нашего региона, за будущее Московской области», — отметил Михаил Ежокин.

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Он подчеркнул, что выборы являются важным этапом в политической жизни региона и будут способствовать дальнейшему процветанию Подмосковья.

Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Для голосования понадобится паспорт.

Уже 243 тысячи 503 человека проголосовали с помощью ДЭГ в Подмосковье. Такие данные выдало информационно табло ЦИК России. Это 54,69% от общего числа зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.