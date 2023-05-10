Подмосковье 10 мая 2023, 01:30 Глава Шатуры устроил первокласснику встречу с ветераном ВОВ Михаил Мартыненко

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Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин осуществил мечту ученика Рошальского лицея Владимира Ивашкина в День Победы. Первоклассник давно хотел лично поздравить с праздником ветерана Великой Отечественной войны.

«Его мама Анна написала мне с просьбой подарить мальчику возможность в День Победы пожать руку ветерану. Разве можно было отказать? Спасибо тем родителям, кто правильно воспитывает своих детей. Никто не забыт, ничто не забыто», — рассказал Артюхин.

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Встреча ребенка с участником ВОВ состоялась у мемориального комплекса «Вечный огонь». Ветеран и школьник остались довольны проведенным временем и поблагодарили главу округа за предоставленную возможность пообщаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

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