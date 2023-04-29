29 апреля 2023, 19:25
Глава Подольска встретился с участниками СВО
Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков встретился с бойцами СВО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.
Жариков передал солдатам груз с гуманитарной помощью — одежду, медикаменты, продукты, маскировочные сети, стройматериалы, запчасти и колеса для грузовых автомобилей, квадрокоптеры и другие приспособления. Также глава округа вручил бойцам письма от их жен и матерей с добрыми пожеланиями.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России в Подмосковье не прекращается. Каждый день волонтеры, жители и предприятия отправляют продукты, вещи, лекарства и письма.
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Подольск
Специальная военная операция РФ на Украине
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