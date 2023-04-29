Подмосковье 29 апреля 2023, 17:38 Глава Балашихи вручил орден Мужества матери погибшего в СВО солдата https://t.me/MinterMO/287

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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вручил орден Мужества матери погибшего в СВО солдата Павла Симонова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

Молодого человека в числе первых призвали в рамках мобилизации. После начала СВО Павел ежедневно ждал повестку в военкомат. В начале октября 2022 года группа солдат, в которой находился парень, попала под минометный обстрел. Симонов героически выбрался из окопа, чтобы добраться до боеприпасов для своих сослуживцев, но вскоре Павел получил смертельное ранение. Ценой своей жизни солдат спас пятерых товарищей.

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В школе на улице Кудаковского, где учился герой, прошел «Урок мужества» при участии командира дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Николая Кузнецова. Ученикам рассказали о подвигах ветеранов и действующих военнослужащих, также школьники написали письма со словами поддержки бойцам на фронт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.