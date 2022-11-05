Глава Фрязина вручил благодарственные письма волонтерам | 360°

05 ноября 2022, 22:38
Глава Фрязина вручил благодарственные письма волонтерам
Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев и депутат Мособлдумы Николай Черкасов поздравили ребят с Днем волонтера и вручили им благодарственные письма.
Сейчас волонтеры из Фрязина собирают гуманитарную помощь семьям мобилизованных и бойцам на фронт.
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В ходе встречи глава округа и депутат Мособлдумы Николай Черкасов поздравили ребят с Днем волонтера и вручили им благодарственные письма.
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«Волонтерское движение, конечно, нужно. Нужно и городу и людям, которые рассчитывают на помощь, рассчитывают на поддержку. Потому что, действительно, мы вручаем эту премию нашим волонтерам, нашим добровольцам. И она носит название „Герои нашего времени“. Это герои, которые на бескорыстной основе вкладывают свою душу в то, чем занимаются», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.
Также добровольцы и общественные организации из Фрязино создали движение #Помогаемнашимребятам. Они активно помогают мобилизованным и их семьям.
Волонтеры
Фрязино
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