Глава Фрязина Дмитрий Воробьев подвел итоги работы и рассказал о планах на 2022 год

В предстоящем году в городском округе Фрязино отремонтируют лицей, очистят озеро и благоустроят лесопарк. Это только половина из того, что запланировала администрация округа. Об итогах работы за 2021 и планах на 2022 жителям рассказал глава городского округа Дмитрий Воробьев.

Ремонт лицея

В этом году капитальный ремонт проведут во фрязинском лицее. Известное учебное заведение, которое сотрудничает с МГТУ имени Баумана и является участником региональной площадки федерального проекта школьного программирования «Лицей Академии Яндекса» полностью отремонтируют. Помещения станут светлыми и аккуратными.

Жительница Фрязина Алена Щукина отметила, что это один из самых важных вопросов, который стоит перед жителями городского округа.

«Наши дети учатся здесь. И очень важно, в каких условиях они это делают. То, что коллектив, здесь потрясающий, это одно. Но большую роль играет то, какие стены, и в каких условиях, какое освещение и из каких материалов», — отметила она.

Вопросы благоустройства

Главное водное место отдыха жителей Фрязина — озеро Большое в этом году очистят, а прибрежную территорию благоустроят. Работы проведут в рамках программы «100 озер Подмосковья».

«Нам очень нужны хорошие пляжи и раздевалки, чтобы берега были засыпаны песком. Тут бьют ключи, и вода чистая. Просто столько лет без чистки, все приходит в упадок», — поделился житель Фрязина Вадим Соколов.

Также благоустройство ждет фрязинский лесопарк. В этом году городской округ вошел в программу губернатора Московской области «Парки в Лесу». Жители очень ждут этих преобразований.

«Если все это сделают, то это полностью изменит качество жизни жителей городского округа. Любого спросите: нужен ли нам парк? Все ответят, что очень нужен» — поделилась член клуба «Активное долголетие» Татьяна Васильева.

Пожелания жителей

В ходе рассказа главы городского округа жители задавали вопросы главе по сфере ЖКХ, теплоснабжению и работе управляющих компаний. Дмитрий Воробьев заявил, что все проблемы решат, но постепенно.

«Губернатор провозгласил, что принцип работы — это «власть для человека». Поэтому основная задача сейчас — это слышать жителей и реагировать на просьбы. Поэтому мы учтем все пожелания и скорректируем планы и задачи», — подчеркнул глава городского округа.

Дмитрий Воробьев отметил, что это мероприятие подводит предварительные итоги по дальнейшему развитию наукограда. Все предложения и вопросы жителей примут обязательно примут к сведению и учтут.

«Самое главное, что город активно участвует во всех губернаторских и президентских программах. Это очень хорошо. Поэтому, самое главное сейчас, это донести до жителей о тех переменах, которые будут произведены. Они масштабные. Это и благоустройство. Я надеюсь, что это важно. И жители заметят эти перемены”- отметила министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева.

Дмитрий Воробьев подчеркнул, что все запланированные Президентские проекты и программы Губернатора Московской области в прошлом году во Фрязине выполнили.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем традиционном обращении к жителям заявил, что в ближайшие два года в в регионе создадут еще 19 лесопарков в рамках программы благоустройства. Глава региона подчеркнул, что жители чаще всего отмечают изменения в парках, скверах и общественных пространствах.