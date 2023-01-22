Подмосковье 22 января 2023, 10:04 Почетный житель Подмосковья и директор физтех-лицея Марина Машкова отметила 67-летие

Читать 360tv в

Марина Машкова родилась в 1952 году в поселке Некрасовском в Дмитрове. В образовании она проработала 36 лет, из которых 29 возглавляла Физтех-лицей имени П. Л. Капицы.

Марина Машкова окончила Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина и отучилась в аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. В начале карьеры она работала учителем русского языка и литературы, после чего стала методистом Долгопрудненского дворца пионеров.

Реклама

В 1992 году Марина Машкова возглавила «Физтех», где смогла создать уникальную образовательную среду, на базе которой в 2014 году открылся физтех-лицей. За время работы педагога в учреждении, он стал школой особо типа, в которой сейчас обучаются 628 одаренных детей из 93 городов 47 регионов России. Основными направлениями обучения в лицее стали физико-химическое, физико-математическое, информационно-технологическое и биохимическое. К олимпиадам учеников готовят преподаватели лучших вузов страны. Лицей регулярно возглавляет рейтинг подмосковных школ, а также входит в топ-10 школ России по конкурентоспособности учеников.

Реклама

Марину Машкову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», знаком «За заслуги перед Московской областью», званием «Заслуженный работник образования Московской области», а также она получила статус почетного гражданина Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».