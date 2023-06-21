Подмосковье 21 июня 2023, 13:11 Глава Егорьевска выступил с ежегодным обращением к жителям

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Глава Егорьевска рассказал о достижениях округа за 2022 год и планах на будущее. Он выступил с отчетом перед жителями.

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов подчеркнул, что власть должна быть чуткой ко всем запросам жителей. Во всех сферах региона отмечается положительная динамика, ее основой стало развитие экономики.

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«В бюджет городского округа Егорьевск поступило пять миллиардов 800 миллионов рублей, что более чем на 20% выше 2021 года. В округе создано 620 новых рабочих мест, что на 21% выше периода предыдущего года», — рассказал Дмитрий Викулов.

В сфере здравоохранения одними из ключевых задач стали привлечение кадров и переоснащение учреждений современным оборудованием. Большое внимание уделяется развитию транспорта и строительству дорог. Продолжается и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, успешно реализуется программа социальной газификации.

По словам главы округа, одной из важных задач 2023 года станет завершение к 1 сентября ремонта трех школ, а главное — ни один из социально значимых для жителей проектов не будет остановлен.

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