Подмосковье 11 августа 2023, 10:41 Глава Егорьевска ответил на вопросы сельских старост о подключении газа Телеканал «360»

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Глава Егорьевка встретился с сельскими старостами в центре культуры и досуга «Пегас». Они обсудили вопросы реализации программы социальной газификации.

Представители газораспределительной компании и глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов рассказали жителям, как идет работа в рамках президентской программы «Социальная газификация».

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«Московская область одна из первых включилась в работу. Вы видите результат. Много населенных пунктов было газифицировано по программе президента, по губернаторской программе», — отметил глава округа.

Также на встрече обсудили вопросы возможной газификации садовых товариществ и многоквартирных домов в сельских населенных пунктах, а также благоустройство после окончания работ. Территории вблизи новых газопроводов уже привели в порядок на улице Бронницкой в Егорьевске, в поселке Шувое, в селе Саввино и деревнях Леоново, Данилово, Зайцево, Бобково, Селиваниха.

Формат живого общения помогает оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются сельские жители. Такие встречи проводятся регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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