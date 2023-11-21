Подмосковье 21 ноября 2023, 17:16 Глава Егорьевска Дмитрий Викулов обсудил с жителями деревни Овчагино волнующие их вопросы Телеканал «360»

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Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов провел встречу с жителями деревни Овчагино. Они обсудили самые волнующие вопросы и наметили план по дальнейшему благоустройству.

На встречи местные жители заявили, что совсем скоро может затопить дорогу, а также пожаловались на состояние асфальтового покрытия.

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«Я вижу. Ямы вот эти, мы вам подсыпем», — пообещал Дмитрий Викулов.

Также во время встречи обсудили вопросы спила аварийных деревьев, очистку пруда, ремонт ям, строительство новых дорог и установку детской площадки.

Начальник территориального управления администрации городского округа Егорьевск Борис Орлов отметил, что проблемы местных жителей будут решены в ближайшее время.

«И по деревьям, и по пруду, сейчас посмотрим его. Все, что возможно, сделаем в этом году. Все, что потребует значительных средств, запланируем на следующий, 2024 год», — рассказал Борис Орлов.

Отметим, что такие встречи помогают быстрее решить сложные ситуации. Кроме того, в округе продолжается работа по улучшению качества жизни в селах и деревнях. Местные жители направляют вопросы для администрации через старост.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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