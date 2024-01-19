19 января 2024, 21:56
Глава Дзержинского Шелухин подал заявление об отставке
Глава Дзержинского Московской области Владимир Шелухин написал заявление об отставке. Соответствующее обращение он направил в Совет депутатов городского округа.
Владимир Шелухин в своем Telegram-канале пожелал всем удачи и приложил фотографию заявления.
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«Досрочно прекращаю полномочия главы городского округа Дзержинский Московской области в связи с отставкой по собственному желанию», — указано в заявлении.
Напомним, Владимир Шелухин был избран главой городского округа в июле 2022 года.
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