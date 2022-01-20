Глава Дубны выехал во дворы после жалоб жителей в соцсетях

Жители Дубны пожаловались в соцсетях, что дворы некоторых жилых домов не чистят от снега. Глава городского округа Сергей Куликов решил лично проверить ситуацию на улицах.

Во время проверки Куликов убедился, что снег в некоторых дворах действительно никто не убирает. Как заявили сотрудники обслуживающих организаций, эти дороги не значатся в кадастре и никому не принадлежат.

История с внутридворовыми дорогами, у которых есть хозяин, оказалась позитивнее. Машины там не буксуют, а пешеходы могут пройти. Не забывала комиссия проверять и ход уборки дорог в городе. В левобережье снегоуборочная техника встречалась часто.

«Снега очень много, и подрядчик реально не справляется, мы вчера обратились к градообразующим предприятиям, они откликнулись и выделили технику, чтобы помогать убирать город и помогать вывозить снег. Вот сейчас трактора особой экономической зоны работают и улицу Центральную прочищают», — сообщил Куликов.

Главной проблемой стали снежные горы. Специалисты предупредили, что этой зимой осадков много. Из города уже вывезли 40 тысяч кубов снега.

«Основная проблема — огромный объем снега, кучи, их требуется вывозить оперативно. В планах УК это стоит, машины заказаны. Единственно, мы снегосвалку вынуждены были приостановить, чтобы разгрести там место», — отметил заместитель главы администрации городского округа Дубна Алексей Строгов.

Глава Дубны объехал все районы города. По итогам проверки определил главную задачу — расчистить дворы. Куликов отметил, что будет продолжать мониторить соцсети и в маршрут объезда включат в первую очередь те локации, по которым будут жалобы от жителей.