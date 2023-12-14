Подмосковье 14 декабря 2023, 13:42 Глава Дубны проверил готовность спасательной техники к оказанию помощи на льду Пресс-служба администрации городского округа Дубна

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Глава Дубны Максим Тихомиров проверил состояние техники, которую спасатели используют при оказании помощи на льду. Такие смотры проводятся в округе каждый год.

Сегодня выход на лед в Дубне запрещен. На берегах водоемов установлены информационные плакаты, предупреждающие об этом, однако даже такие меры не всегда останавливает рыбаков.

Пресс-служба администрации городского округа Дубна Пресс-служба администрации городского округа Дубна Пресс-служба администрации городского округа Дубна Пресс-служба администрации городского округа Дубна Пресс-служба администрации городского округа Дубна

«Сейчас в нашем городе введено дополнительное патрулирование водных объектов, планируется проведение тренировки на водоеме. Я призываю вас не рисковать жизнью и здоровьем, не выходить на лед и обязательно побеседовать об этом с детьми, чтобы помощь спасателей не понадобилась», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Пресс-служба администрации городского округа Дубна Пресс-служба администрации городского округа Дубна Пресс-служба администрации городского округа Дубна Пресс-служба администрации городского округа Дубна Пресс-служба администрации городского округа Дубна Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Глава округа лично убедился в готовности спасателей и спецоборудования к зимнему сезону.

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