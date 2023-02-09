Подмосковье 09 февраля 2023, 10:51 Глава Дубны поздравил сотрудников ОИЯИ с Днем российской науки

Читать 360tv в

Глава Дубны поздравил ученых Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ с Днем российской науки. Физики рассказали о новых разработках и провели экскурсию к сердцу исследовательского комплекса — циклотрону ДЦ-280.

«Это очень важное направление, важное для страны, области, Дубны. У нас потому и наукоград, что здесь много людей, которые посвящают себя науке. Я всех поздравляю с Днем науки и желаю успехов нашему институту», — сказал на встрече глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Реклама

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Юрий Оганесян рассказал главе округа о работе и последних достижениях Фабрики сверхтяжелых элементов.

Реклама

«Мы вложили туда все, что мы знали. Годы даром не прошли, эта машина в 15 раз дает больше, чем любая машина такого плана», — рассказал академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Юрий Оганесян.

Фабрику сверхтяжелых элементов продолжают совершенствовать. За два года экспериментов физики уже получили пять новых изотопов сверхтяжелых элементов. Сейчас идет подготовка к синтезу еще не известного науке 120-го элемента Периодической таблицы Менделеева.

«Летом будет проведен эксперимент с новым пучком на изотопах иона и хрома. В зависимости от результатов будет понятно, сможем ли мы провести первый опыт по получению 120-го элемента», — рассказал младший научный сотрудник Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Никита Коврижных.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».